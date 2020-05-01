В Турции зафиксировано более 122 тысяч зараженных COVID-19

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В Турции за сутки положительный результат анализов на коронавирус нового типа COVID-19 получили 2188 человек. Об этом министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа написал в своем Twitter.

Так, общее число зараженных составило, по его словам, 122 392.

Кроме того, за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 84 человека, общее число летальных исходов увеличилось до 3258.

Коджа добавил, что от коронавируса излечились 53 808 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.