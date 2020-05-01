В Подмосковье от коронавируса умерли 109 человек
В Подмосковье число погибших от коронавируса увеличилось до 109 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области в Telegram-канале.
Уточняется, что в регионе зарегистрировано 12 507 случаев заболевания, скончались 109 человек, выздоровели 458 пациентов.
За сутки в Подмосковье выявили 797 новых случаев.
Ранее сообщалось о 93 умерших в регионе.
По последним данным в России выявлен 114 431 случай заражения в 85 регионах, умерли 1 169 человек, вылечились – 13 220.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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