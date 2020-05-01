В Москве выписано свыше 30 тыс штрафов за нарушение самоизоляции

Полицейские выписали более 30 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

По его словам, в среду, 29 апреля, было выписано 1 353 штрафа за нахождение на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований.

По его словам, жители столицы нарушают режим повышенной готовности, выходят на улицы с детьми, прогулки с друзьями и тд.

Данчиков отметил, что в некоторых случаев болезнь, вызванная COVID-19, может протекать бессимптомно или «маскироваться» под ОРВИ.

«По последним данным, так и происходит примерно в 40% случаев», — сказал министр.

По состоянию на 30 апреля, в России выявлено 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,2 млн.

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