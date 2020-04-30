Телеобучение может продолжиться в России после пандемии
Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что телевизионные уроки для школьников могут быть продолжены и после завершения пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в эфире ОТР.
Он отметил, что данный вопрос будет проработан министерством, а также добавил, что телевизионные уроки могут быть введены в помощь традиционной системе обучения.
«Когда-то были телевизионные уроки, и, может быть, нам стоит к этому опыту вернуться», — уточнил Кравцов.
По его мнению, телевизионное обучение может оказать помощь там, где нет Интернета. Минросвещения будет «аккуратно вымерять и прорабатывать» данный вопрос.
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