В Подмосковье неизвестные похитили 600 коробок с масками

В подмосковном Одинцово грабители украли со склада 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Отмечается, что информация о краже поступила в ведомство 29 апреля.

Инцидент произошел на улице Железнодорожной в Одинцове. Неизвестные использовали оружие во время ограбления. Помимо масок и термометров они также похитили 1 млн руб. и три мобильных телефона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. УК России «Разбой». Полиция ищет злоумышленников.

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