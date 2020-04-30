В Подмосковье неизвестные похитили 600 коробок с масками
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В подмосковном Одинцово грабители украли со склада 600 коробок с медицинскими масками и электронными градусниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.
Отмечается, что информация о краже поступила в ведомство 29 апреля.
Инцидент произошел на улице Железнодорожной в Одинцове. Неизвестные использовали оружие во время ограбления. Помимо масок и термометров они также похитили 1 млн руб. и три мобильных телефона.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. УК России «Разбой». Полиция ищет злоумышленников.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей