Каждый пятый россиянин после карантина намерен больше путешествовать

Большинство граждан России рассказали, что им будет легко вернуться к обычной жизни после отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. При этом 20% россиян планируют начать чаще путешествовать, чем раньше.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса проекта «Дом.Mail.ru» о том, что россияне намерены изменить в своей жизни после окончания пандемии.

Большинство опрошенных (65%) заявили, что их образ жизни никак не изменится. При этом многие рассказали, что у них появились планы, которых не было ранее. Каждый пятый из опрошенных намерен регулярнее путешествовать, 17% планирует гораздо больше времени уделять своему хобби, а 15% — общению с близкими.

Кроме того, часть из опрошенных после отмены режима самоизоляции изменит подход к своему бюджету.

«38% станут больше денег откладывать на черный день, 12% сократят расходы на одежду и косметику, столько же увеличат расходы на медицинские услуги, 10% снизят траты на продукты», - приводит агентство результаты исследования.

Более половины респондентов рассказали, что уже устали соблюдать режим самоизоляции, при этом 22% придерживаются противоположного мнения – им такой режим пришелся по душе, поэтому они не чувствуют усталости.

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