Власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры из-за COVID-2019

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, до 11 мая включительно. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города.

Согласно документу, все ранее введенные в рамках режима повышенной готовности запреты и ограничения будут действовать до 12 мая. Кроме того, жителям города рекомендовано носить маски в общественных местах, на улице, в транспорте.

В постановлении рекомендуется завершить учебный год в школах 22 мая. До этого времени учебные заведения продолжают работать в дистанционном режиме. 6-8 мая являются для школ нерабочими.

Документ также разрешает пожилым старше 65 лет посещать дачи. С 30 апреля по 12 мая на поездки в Ленинградской области будет восстановлен льготный проезд, а объектам розничной торговли разрешена продажа семян и удобрений.

В России на данный момент зарегистрировано 99 399 случаев заражения коронавирусом, 972 человека умерли, 10 286 вылечились.

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