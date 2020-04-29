Главврач Коммунарки поддержал продление карантина на майские праздники

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Главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке поддержал продление ограничительных мер на две недели из-за продолжения распространения пандемии коронавируса в России, сообщает РИА «Новости».

«Проанализировали 52 смертельных исходов к завтрашней подкомиссии по изучению летальных исходов. Лично я за продолжение карантина», — заявил Проценко.

Он также опубликовал в социальных сетях статистику, согласно которой в 85% случаев пациенты больницы умирали от коронавируса. Почти половина погибших — пациенты старше 70 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о продлении нерабочих дней до 11 мая в связи с пандемией коронавируса.

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