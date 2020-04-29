Алексей Венедиктов извинился перед Анной Ведутой после обвинений в домогательствах

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил прощения у бывшего пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Анны Ведуты, которая обвинила его в сексуальных домогательствах восемь лет назад. Извинения главреда опубликованы на сайте радиостанции.

По словам Венедиктова, он не помнит, чтобы сексуальные домогательства с его стороны имели место в отношении Ведуты, однако извиниться было бы правильно, так как девушке мог быть причинен «дискомфорт».

«Потому что если вы своими действиями, или мыслями, или поступками, даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться», — пояснил глава «Эха».

Ранее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов предложил отвезти ее до дома после ужина в большой компании. Когда она и журналист остались наедине на заднем сиденье автомобиля, главред «Эха Москвы» начал обнимать ее, а также настаивать на том, чтобы проводить «до двери квартиры», чего экс-пресс-секретарь попросила его не делать. У входа в дом, по словам Ведуты, Венедиктов попытался ее поцеловать, но услышал ««нет», хотя сильно не с первого раза».

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