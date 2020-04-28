МВД: уголовные расследования из-за коронавируса в России не останавливались

Уголовные расследования в России из-за ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, не останавливались, однако они были минимизированы во избежание лишних рисков, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское МВД.

Как отметили в ведомстве, уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено никаких исключений для производства следственных и процессуальных действий в условиях пандемии и связанных с нею ограничительных мер.

«Поэтому их проведение не приостанавливалось. Вместе с тем из-за высокой опасности новой коронавирусной инфекции в настоящее время планируются и проводятся максимально необходимые и не терпящие отлагательства следственные и процессуальные действия, а также следственные действия, не создающие опасности заражения», — сообщили в МВД.

Там добавили, что сейчас работа следователей организована с учетом соблюдения требований федеральных законов и нормативных правовых актов, которые были изданы в рамках противодействия распространения COVID-19.