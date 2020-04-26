Во Франции число умерших от коронавируса приближается к 23 тысячам

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Во Франции число погибших от коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 242 человека. Об этом сообщает Главное управление здравоохранения страны.

Так, общее число умерших достигло 22 856.

Кроме того, за прошедшие сутки коронавирусом заразился 461 человек, общее количество случаев заражения составляет 124 575.

Отмечается, что число пациентов с коронавирусом, которые находятся в реанимации, продолжает снижаться. На данный момент в отделениях интенсивной терапии лечатся 4682 пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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