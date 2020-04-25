Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона
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Количество зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом превысило 2,8 млн. Об этом сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.
По его данным, к настоящему моменту в мире зарегистрирован 2 811 891 случай инфицирования COVID-19.
Также сообщается, что 197 162 пациента с коронавирусом в мире умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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