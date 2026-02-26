Размер шрифта
Зеленский рассказал о задержаниях в рядах СБУ

Зеленский: в рядах сотрудников СБУ произошли задержания
Valentyn Ogirenko/Reuters

В рядах сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) были проведены задержания. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня (в среду. — «Газета.Ru») были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры», — сказал он.

При этом украинский лидер не стал уточнять имена задержанных и статьи, по которым их обвиняют.

Накануне стало известно, что на Украине задержан командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрей Украинец и начальник Управления СБУ в Житомирской области Владимир Компаниченко по делу о взятке в размере $320 тыс.

18 января украинский бизнесмен Сергей Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе СБУ Ивану Баканову. Предприниматель утверждает, что передавал Баканову и другим экс-руководителям ведомства деньги, объекты недвижимости и дорогие автомобили. По его словам, взамен глава СБУ обещал «содействие бизнесу» и кадровые назначения.

После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало уголовное производство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими чиновниками СБУ.

Ранее бывшего главу СБУ заподозрили в работе на Россию.

 
