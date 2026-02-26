Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Совфеде объяснили, почему переговоры по Украине перенесли на начало марта

Сенатор Карасин: переговоры по Украине перенесли из-за бредовых идей Зеленского
Кирилл Зыков/РИА Новости

Очередную трехстороннюю встречу по Украине могли перенести на начало марта из-за позиции Киева и желания украинского лидера Владимира Зеленского положиться на Европу в решении конфликта. Киев явно не хочет мирного урегулирования кризиса, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля. Он также анонсировал новый обмен пленными, подчеркнув, что процедура будет масштабнее прошлой.

«Я думаю, что в силу разных причин представители США, наверное, сейчас имеют несколько другие приоритеты. Я не буду говорить, какие. Имею ввиду ситуацию вокруг Ирана, в других районах мира. Может быть, это сыграло роль. Может быть, очередные бредовые мысли Зеленского собрать накануне так называемую группу желающих («коалицию желающих» стран Европы — «Газета.Ru») ... Одним словом, Российская Федерация к этим контактам готова», — подчеркнул он.

Карасин добавил, что на фоне продолжения переговорного процесса по Украине «желающих быстро завершить конфликт немного».

«Я намекаю на то, что Киев этого явно не хочет. Вот Соединенные Штаты хотели бы, но есть свои препоны на этом пути. Словом, процесс продолжается, то, что сроки перенесены и пока не названы, это тоже соответствующий сигнал международному сообществу, что не все обстоит так просто. Значит, работу надо продолжать по всем направлениям», — заключил он.

Накануне ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласуется. Кроме того, по данным агентства, следующие трехсторонние переговоры по Украине могут состояться не в Женеве.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее в США заявили об оптимистичном прогнозе на урегулирование украинского конфликта.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!