В Совфеде объяснили, почему переговоры по Украине перенесли на начало марта

Очередную трехстороннюю встречу по Украине могли перенести на начало марта из-за позиции Киева и желания украинского лидера Владимира Зеленского положиться на Европу в решении конфликта. Киев явно не хочет мирного урегулирования кризиса, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине может состояться 26-27 февраля. Он также анонсировал новый обмен пленными, подчеркнув, что процедура будет масштабнее прошлой.

«Я думаю, что в силу разных причин представители США, наверное, сейчас имеют несколько другие приоритеты. Я не буду говорить, какие. Имею ввиду ситуацию вокруг Ирана, в других районах мира. Может быть, это сыграло роль. Может быть, очередные бредовые мысли Зеленского собрать накануне так называемую группу желающих («коалицию желающих» стран Европы — «Газета.Ru») ... Одним словом, Российская Федерация к этим контактам готова», — подчеркнул он.

Карасин добавил, что на фоне продолжения переговорного процесса по Украине «желающих быстро завершить конфликт немного».

«Я намекаю на то, что Киев этого явно не хочет. Вот Соединенные Штаты хотели бы, но есть свои препоны на этом пути. Словом, процесс продолжается, то, что сроки перенесены и пока не названы, это тоже соответствующий сигнал международному сообществу, что не все обстоит так просто. Значит, работу надо продолжать по всем направлениям», — заключил он.

Накануне ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта, место согласуется. Кроме того, по данным агентства, следующие трехсторонние переговоры по Украине могут состояться не в Женеве.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

Ранее в США заявили об оптимистичном прогнозе на урегулирование украинского конфликта.