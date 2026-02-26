Бизнесмен Потанин раскрыл детали покупки Тинькофф Банка

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин рассказал в интервью Forbes, что после начала военной спецоперации на Украине он решил инвестировать в Россию миллионы долларов, которые были на счетах в западных банках, и ждал любых предложений.

По его словам, в итоге поступило два предложения — о покупке Росбанка и «Тинькофф». Перед покупкой Тинькофф Банка Потанин впервые лично поговорил с его основателем Олегом Тиньковым (признан в РФ иностранным агентом), до этого они не были знакомы. Разговор состоялся по видеосвязи. Сделка с Тиньковым была закрыта за три-четыре дня, поделился бизнесмен.

«Мы познакомились, поговорили, я спросил: «Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания?» Он говорит: «Пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро», — рассказал Потанин.

Разрешение на приобретение Росбанка и Тинькофф Банка, а также на возвращение в российский банковский бизнес Потанин получил лично от главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Одобрение регулятором, по словам главы «Норникеля», было одним из требований продавца. Узнав об этом, команда принесла бизнесмену «готовую сделку».

Кроме того, Тиньков предложил Потанину купить гостевой комплекс La Datcha. Впоследствии этот бизнес был продан. Общая сумма сделки, включая покупку Тинькофф Банка, составила около $400 млн, рассказал предприниматель.

Ранее сообщалось, что приставы прекратили взыскание многомиллионного долга с Олега Тинькова.