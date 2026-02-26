Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Бизнесмен Потанин раскрыл детали покупки Тинькофф Банка

Президент «Норникеля» Потанин описал разговор с Тиньковым при покупке Т-банка
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент компании «Норникель» Владимир Потанин рассказал в интервью Forbes, что после начала военной спецоперации на Украине он решил инвестировать в Россию миллионы долларов, которые были на счетах в западных банках, и ждал любых предложений.

По его словам, в итоге поступило два предложения — о покупке Росбанка и «Тинькофф». Перед покупкой Тинькофф Банка Потанин впервые лично поговорил с его основателем Олегом Тиньковым (признан в РФ иностранным агентом), до этого они не были знакомы. Разговор состоялся по видеосвязи. Сделка с Тиньковым была закрыта за три-четыре дня, поделился бизнесмен.

«Мы познакомились, поговорили, я спросил: «Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания?» Он говорит: «Пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро», — рассказал Потанин.

Разрешение на приобретение Росбанка и Тинькофф Банка, а также на возвращение в российский банковский бизнес Потанин получил лично от главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной. Одобрение регулятором, по словам главы «Норникеля», было одним из требований продавца. Узнав об этом, команда принесла бизнесмену «готовую сделку».

Кроме того, Тиньков предложил Потанину купить гостевой комплекс La Datcha. Впоследствии этот бизнес был продан. Общая сумма сделки, включая покупку Тинькофф Банка, составила около $400 млн, рассказал предприниматель.

Ранее сообщалось, что приставы прекратили взыскание многомиллионного долга с Олега Тинькова.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!