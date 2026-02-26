Размер шрифта
Одиноких пенсионеров хотят освободить от оплаты коммуналки

«Известия»: одиноким пенсионерам старше 80 лет предложили отменить плату за ЖКХ
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Одиноких пенсионеров в России предложили освободить от части или полной оплаты жилищно-коммунальных услуг в зависимости от возраста. С инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и председатель профильного думского комитета Яна Лантратова, сообщают «Известия».

Согласно предложению, гражданам старше 65 лет хотят компенсировать 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, а после 80 лет — полностью покрывать эти траты. Речь также идет о компенсации расходов на покупку и доставку топлива для домов без центрального отопления.

В обращении авторы инициативы привели данные исследования НИУ ВШЭ за 2025 год. Там указано, что россияне старше 70 лет направляют более 80% своих доходов на базовые потребности — питание, лекарства и коммунальные платежи. На продукты питания приходится около 45% расходов, на оплату ЖКУ и аренду — 17% (при этом аренда занимает менее 1%), на медицинские товары и услуги — 15%. При этом после 60 лет сокращаются траты на одежду, развлечения и поездки.

Авторы инициативы считают необходимым усилить меры поддержки пожилых граждан и обеспечить им экономическую устойчивость.

Миронов указал, что сейчас компенсации по оплате коммунальных услуг регулируются на уровне регионов, и размер льгот зависит от возможностей местных бюджетов. По его мнению, такая практика вызывает недовольство у пожилых людей, поскольку объем поддержки фактически определяется местом проживания, а не трудовым вкладом граждан.

Ранее обсуждалась инициатива компенсировать пенсионерам старше 65 лет взносы на капремонт.

 
