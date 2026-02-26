Размер шрифта
Николай Коляда попал в реанимацию

Актриса Зимина: госпитализирован драматург Николай Коляда
Владимир Астапкович/РИА Новости

Драматург Николай Коляда попал в реанимацию. Об этом сообщает екатеринбургский портал E1.ru со ссылкой на ведущую актрису «Коляда Театра» Тамару Зимину.

По словам Зиминой, режиссеру стало плохо накануне, и его госпитализировали. Как добавляет kp.ru, 68-летний режиссер был госпитализирован из своей квартиры в полдень 25 февраля.

Знакомый с ситуацией источник уточнил, что в ближайшее время специалисты поставят Николаю Коляде окончательный диагноз. Сам художественный руководитель «Коляда-Театра» не отвечает на звонки журналистов.

До этого сообщалось, что актрисе Лидии Федосеевой‑Шукшиной потребовалась экстренная помощь из‑за проблем с сердцем. В октябре 87-летняя народная артистка России попала в больницу. Ей сделали операцию — стентирование, но состояние актрисы стабилизировалось лишь ненадолго. В феврале она снова почувствовала сильную боль в сердце и одышку.

Ранее жена «самого модного деда» Петербурга была госпитализирована на Бали.

 
