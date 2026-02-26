Умерла советская «Снежная королева» Наталья Климова

Советская актриса театра и кино Наталья Климова ушла из жизни. О смерти артистки сообщил портал «Муром24».

27 февраля ей могло бы исполниться 88 лет.

Наталья Климова получила широкую известность благодаря ролям в фильмах «Снежная королева», «Гиперболоид инженера Гарина», «Снегурочка», «Сказы Уральских гор» и других картинах. Наибольшую популярность ей принесла роль в «Снежной королеве» 1966 года, где она создала запоминающийся образ главной героини.

Актриса родилась 27 февраля 1938 года (в девичестве Малкина). После года обучения в строительном институте она поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1963 году. Затем Климова вошла в труппу театра «Современник». В разные годы она также снималась в фильмах «Иду на грозу», «Конец и начало», «26 бакинских комиссаров», «Чайковский» и других.

В 1998 году Климова вместе с супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Заманским, переехала в Муром. Супруги активно участвовали в жизни города и помогали в восстановлении Свято-Воскресенского женского монастыря.

Как отметил портал, актрису похоронят на территории этой обители. Соболезнования Владимиру Заманскому выразил глава округа Муром Евгений Рычков.

Ранее умерла актриса Людмила Солоденко, известная по фильму «Кин-дза-дза».