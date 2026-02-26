Размер шрифта
Макрон представит обновленную ядерную доктрину Франции

Reuters: Макрон представит обновленную ядерную доктрину Франции
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник 2 марта представит обновленную ядерную доктрину страны и обозначит, что Париж может предложить союзникам, обеспокоенным надежностью американского ядерного зонтика. Об этом пишет Reuters.

Как пишет агентство, мероприятие запланировано на базе французских атомных подводных лодок в Бретани. Макрон представит обновленную ядерную доктрину Франции, что традиционно происходит один раз в президентских срок, отмечается в материале.

Согласно доктрине, позиция Франции заключается в сохранении минимального, но надежного арсенала, способного нанести такие серьезные потери, чтобы сдержать любой первый удар.

При этом французские чиновники не стали раскрывать подробностей. Собеседники заметили, что стратегическая обстановка кардинально изменилась после начала конфликта на Украине в 2022 году. Однако чиновники подчеркнули, что лишь президент Франции может отдать приказ о ядерном ударе.

До этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что некоторые страны активно готовятся к войне, пока другие стремятся к миру. Он указал на предоставленную российской Службой внешней разведки информацию о том, что Великобритания совместно с Францией планируют передать ядерные технологии Украине.

Ранее эксперт раскрыл, как Франция и Британия подталкивают Россию «забрать» всю Украину.

 
