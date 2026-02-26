Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Российская лыжница обратилась к шведкам

Лыжница Степанова обратилась к шведкам после скиатлона на чемпионате России
Aaron Favila/AP

Российская лыжница Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» после гонки в скиатлоне на национальном первенстве заявила, что намерена вскоре вернуться на международный уровень.

Спортсменка обратилась к шведским лыжницам Эббе Андерссон и Фриде Карлссон.

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба [Андерссон] и Фрида [Карлссон], ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — заявила Степанова.

Вероника Степанова не была допущена к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, Россию на Играх представляли Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева отказались от выступления в США.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!