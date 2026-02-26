Российская лыжница обратилась к шведкам

Российская лыжница Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» после гонки в скиатлоне на национальном первенстве заявила, что намерена вскоре вернуться на международный уровень.

Спортсменка обратилась к шведским лыжницам Эббе Андерссон и Фриде Карлссон.

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба [Андерссон] и Фрида [Карлссон], ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — заявила Степанова.

Вероника Степанова не была допущена к участию в зимней Олимпиаде 2026 года, Россию на Играх представляли Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Оба не сумели завоевать медалей на Олимпиаде. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в спринте и его пятая строчка в масс-старте на 50 км. Непярева в своем масс-старте на 50 км финишировала 11-й, но была дисквалифицирована из-за того, что по ходу дистанции перепутала инвентарь и взяла чужие лыжи.

Ранее лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева отказались от выступления в США.