Попавший под уголовное дело директор по закупкам «Макфы» ушел на СВО

Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин отправился на специальную военную операцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В феврале прошлого года Паршин был задержан по обвинению в покушении на получение взятки в 16 млн рублей.

По версии следствия, директор по закупкам и руководитель службы закупа зерна компании должны были получить денежные средства в качестве вознаграждения за подписание договоров на поставку пшеницы. В качестве посредника выступил еще один менеджер «Макфы».

В настоящий момент «Макфа» принадлежит государству в лице «Россельхозбанка». Компания была изъята по иску Генпрокуратуры у ее основателя, бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В январе прошлого года суд взыскал с бывших владельцев компании 19,7 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

