Стало известно, когда и где можно будет увидеть лунное затмение

В Московском планетарии сообщили, что затмение Луны увидят только на востоке РФ

Полное лунное затмение, которое наступит 3 марта, жители России смогут наблюдать лишь в восточных регионах страны. Об этом сообщили в Московском планетарии.

По информации астрономов, явление будет доступно для наблюдения там, где к моменту его начала уже наступит вечер и Луна поднимется над горизонтом. Полные теневые фазы можно будет увидеть в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В Центральной Сибири спутник Земли будет восходить уже в момент полной фазы затмения.

В Западной Сибири жители смогут наблюдать лишь завершающую часть астрономического события. В Москве и европейской части России затмение останется незаметным — на широте столицы Луна во время его прохождения будет находиться под горизонтом.

За пределами России затмение будет видно в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также в Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, Арктике и Антарктике.

Согласно расчетам, полутеневая фаза начнется в 11:45 мск. Частное затмение стартует в 12:51 мск, когда Луна войдет в земную тень. Полная фаза наступит в 14:05 мск, максимум ожидается в 14:35 мск, а завершится она в 15:04 мск. Частное затмение закончится в 16:19 мск, полностью Луна выйдет из полутени Земли в 17:24 мск.

