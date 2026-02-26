В Иране во время массовых беспорядков погибли около 400 военных

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ходе массовых беспорядков в январе были убиты до 400 военнослужащих, еще погибли не менее 2 тыс. мирных жителей. Его слова приводит ТАСС.

«Мы предоставили статистику и даже номера паспортов тех, о ком говорили. Кто утверждает, что цифры больше — пусть докажет. Кроме того, из объявленных данных более 2 000 человек — невинно погибшие; 300-400 — погибшие военнослужащие, защищавшие правопорядок», — сказал президент Ирана.

Пезешкиан также опроверг слова президента США Дональда Трампа о 32 тыс. жертв среди протестующих.

До этого американский журнал Time писал со ссылкой на высокопоставленных чиновников минздрава Ирана, что в стране количество погибших при массовых протестах, возможно, достигло 30 тысяч человек. В публикации издания говорится, что в ходе протестов погибло «так много людей, что экстренным службам не хватило мешков для тел». Вместо машин скорой помощи применялись тягачи с прицепами.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате беспорядков погибли более трех тысяч человек: 2427 гражданских и сотрудников органов безопасности, а также 690 террористов.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты — иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее в Иране назвали Трампа и Нетаньяху «главными убийцами» иранского народа.