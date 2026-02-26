Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В Иране во время массовых беспорядков погибли около 400 военных

Пезешкиан: из-за массовых беспорядков в январе были убиты до 400 военных
Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ходе массовых беспорядков в январе были убиты до 400 военнослужащих, еще погибли не менее 2 тыс. мирных жителей. Его слова приводит ТАСС.

«Мы предоставили статистику и даже номера паспортов тех, о ком говорили. Кто утверждает, что цифры больше — пусть докажет. Кроме того, из объявленных данных более 2 000 человек — невинно погибшие; 300-400 — погибшие военнослужащие, защищавшие правопорядок», — сказал президент Ирана.

Пезешкиан также опроверг слова президента США Дональда Трампа о 32 тыс. жертв среди протестующих.

До этого американский журнал Time писал со ссылкой на высокопоставленных чиновников минздрава Ирана, что в стране количество погибших при массовых протестах, возможно, достигло 30 тысяч человек. В публикации издания говорится, что в ходе протестов погибло «так много людей, что экстренным службам не хватило мешков для тел». Вместо машин скорой помощи применялись тягачи с прицепами.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в результате беспорядков погибли более трех тысяч человек: 2427 гражданских и сотрудников органов безопасности, а также 690 террористов.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты — иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее в Иране назвали Трампа и Нетаньяху «главными убийцами» иранского народа.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!