«Имя его живо»: в Госдуме обрадовались началу съемок фильма о Сталине

Режиссер Владимир Бортко объявил о съемках историко-политической драмы «Сталин». Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила «Газете.Ru», что образ Иосифа Сталина имеет большое значение для страны, а россияне нуждаются в фильме про него.

«Я глубоко убеждена, что образ и имя Сталина являются чрезвычайно значимыми для большинства граждан России. Как известно, во время конкурса «Имя России» Сталин вошел, даже по официальным данным, в тройку лидеров. Сталин символизирует собой справедливость, необходимую жесткость, способность к проведению сильной, целенаправленной, национально ориентированной политики. А самое главное — волю к победе. Поэтому естественно, что образ Народного Генералиссимуса чрезвычайно востребован в народных массах, а имя его живо. И поддерживают его самые разные представители населения: и рабочие, и сельские труженики, и интеллигенция, и армия. Серьезный большой фильм о Сталине очень и очень нужен. И чем талантливее человек, который будет создавать этот фильм, тем лучше», — сказала она.

25 февраля режиссер Владимир Бортко объявил о начале съемок фильма «Сталин», главную роль в котором исполнит Игорь Миркурбанов. Картина расскажет о жизни Иосифа Сталина от завершения Второй мировой войны до его смерти в 1953 году. По словам Бортко, авторы хотят «показать не хорошее или плохое, а правду».

Анонс фильма совпал с 70-летней годовщиной развенчания культа личности Сталина — 25 февраля 1956 года первый секретарь КПСС Никита Хрущев выступил на XX съезде партии с докладом «О культе личности и его последствиях», который получил широкое распространение и послужил началом пересмотра действий советского вождя. В беседе с изданием «Подъем» Бортко отказался комментировать выбор даты для анонса съемок.

