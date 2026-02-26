Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

«Имя его живо»: в Госдуме обрадовались началу съемок фильма о Сталине

Депутат Останина заявила, что россияне нуждаются в фильме о Сталине
РИА Новости

Режиссер Владимир Бортко объявил о съемках историко-политической драмы «Сталин». Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила «Газете.Ru», что образ Иосифа Сталина имеет большое значение для страны, а россияне нуждаются в фильме про него.

«Я глубоко убеждена, что образ и имя Сталина являются чрезвычайно значимыми для большинства граждан России. Как известно, во время конкурса «Имя России» Сталин вошел, даже по официальным данным, в тройку лидеров. Сталин символизирует собой справедливость, необходимую жесткость, способность к проведению сильной, целенаправленной, национально ориентированной политики. А самое главное — волю к победе. Поэтому естественно, что образ Народного Генералиссимуса чрезвычайно востребован в народных массах, а имя его живо. И поддерживают его самые разные представители населения: и рабочие, и сельские труженики, и интеллигенция, и армия. Серьезный большой фильм о Сталине очень и очень нужен. И чем талантливее человек, который будет создавать этот фильм, тем лучше», — сказала она.

25 февраля режиссер Владимир Бортко объявил о начале съемок фильма «Сталин», главную роль в котором исполнит Игорь Миркурбанов. Картина расскажет о жизни Иосифа Сталина от завершения Второй мировой войны до его смерти в 1953 году. По словам Бортко, авторы хотят «показать не хорошее или плохое, а правду».

Анонс фильма совпал с 70-летней годовщиной развенчания культа личности Сталина — 25 февраля 1956 года первый секретарь КПСС Никита Хрущев выступил на XX съезде партии с докладом «О культе личности и его последствиях», который получил широкое распространение и послужил началом пересмотра действий советского вождя. В беседе с изданием «Подъем» Бортко отказался комментировать выбор даты для анонса съемок.

Ранее стало известно, что Росархив опубликует переписку Сталина и Мао Цзэдуна.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!