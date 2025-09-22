QR-код вместо паспорта: где его будут принимать и обязательно ли его получать

QR-код вместо паспорта: как это работает
Россияне скоро смогут официально использовать вместо бумажного паспорта QR-код. Он представляет собой электронный ID с зашифрованными персональными данными гражданина. Сгенерировать его можно в сервисе «ГосДоки» в «Госуслугах», который уже сегодня позволяет управлять цифровыми копиями документов.
QR-код не придет полностью на смену обычному паспорту. Во всяком случае, пока. Как сообщило Минцифры, российское правительство подписало распоряжение, в котором определило случаи, когда можно предъявить цифровой документ вместо бумажного.
QR-коды планируется вводить в два этапа
На первом их начнут принимать:
- кинотеатры, музеи и так далее — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением;
- офисные центры с пропускной системой — для идентификации личности;
- магазины — при покупке товаров с возрастным ограничением 18+;
- почта — при отправке или получении заказных писем.
Проверяющему будут доступны только данные, которые ему необходимы. Например, в кинотеатре билетер увидит только ваше фото и сведения о возрасте. Информация о выдаче паспорта, месте прописки и другие персональные данные останутся доступными только владельцу документа.
По мере того как учреждения и организации будут подключаться к системе «ГосДоки», перечень мест, принимающих цифровые документы, будет расширяться.
На втором этапе QR-коды начнут принимать:
- организации финансового рынка (банки, страховые компании, пенсионный фонд и др.);
- МФЦ — для получения некоторых госуслуг;
- салоны сотовых операторов;
- частные медицинские организации;
- отели и гостиницы — для заселения.
Во всех перечисленных выше случаях QR-код при предъявлении будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный документ.
Когда это заработает
В Минцифры не назвали конкретной даты начала первого этапа введения заменяющих паспорта QR-кодов. В своем сообщении от 22 сентября министерство лишь сообщило, что их начнут принимать «скоро».
Как сгенерировать QR-код
Чтобы получить персональный QR-код и воспользоваться им вместо паспорта, нужно:
- войти в приложение «Госуслуги»;
- перейти во вкладку «Документы» и выбрать нужный документ в верхней части экрана «Для предъявления». Если паспорта там нет, нажать «Все» для отображения полного списка;
- нажать на кнопку «Предъявить данные» в нижней части экрана;
- предъявить созданный системой QR-код по месту требования.
Обязательно ли пользоваться QR-кодом
В Минцифры подчеркнули, что использование QR-кода будет добровольным. Бумажные документы, удостоверяющие личность, продолжат принимать без ограничений.
Тем, кто кому сложно дается освоение современных технологий, владельцам старых моделей телефонов, не поддерживающих приложение «Госуслуги», и жителям регионов, где есть проблемы со скоростью интернета или открытием отдельных приложений, волноваться не стоит.
Цифровой ID в мессенджере Max
Похожий функционал уже реализован в мессенджере Max. Там можно связать аккаунт со своим профилем на «Госуслугах» и подтвердить личность с помощью селфи. Внутри приложения сформируется динамический QR-код с данными паспорта пользователя. Это называется «цифровой ID», проект по его внедрению заработал в пилотном режиме.
Цифровой ID в Max не является заменой паспорта, а лишь дополнением. Например, с его помощью можно покупать товары с возрастным ограничением без бумажного документа на руках. Но принимается он только во включенных в специальный перечень организациях. Первым ретейлером, где стало возможным протестировать код, стал магазин «Магнит»: с 15 сентября технология работает в десяти магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
В целях безопасности цифровой ID будет обновляться каждые 30 секунд. Он доступен только на том устройстве, на котором создавался, сделать его скриншот невозможно. Доступ к коду необходимо подтвердить биометрическими данными — совершить вход по Face ID или по отпечатку пальца.
Где еще есть цифровые паспорта
О возможности внедрения цифрового паспорта на территории России заговорили еще в 2019 году, но сроки несколько раз менялись. В 2021-м Минцифры представило концепцию будущего цифрового паспорта в виде пластиковой карты с чипом, но проект был заморожен.
19 сентября 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта. В нем уточнялось, что предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» будет приравнено к предоставлению паспорта.
Уже сейчас на «Госуслугах» есть возможность сгенерировать QR-код с данными основных документов. Помимо общегражданского паспорта, в списке есть:
- полис обязательного медицинского страхования;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- водительские права.
Цифровые паспорта — не новая идея. В ряде стран такими документами активно пользуются наряду с бумажными.
- В Дании система MitID используется для доступа к государственным услугам, интернет-банкингу и частным сервисам.
- В Южной Корее цифровой ID необходим при операциях в мобильных приложениях банков и государственных порталов. Пользователь подтверждает личность с помощью биометрических данных.
- В Эстонии цифровой ID действует с 2002 года. С его помощью граждане платят налоги, подписывают документы, голосуют на выборах и подают заявки на услуги.
В некоторых странах проект пока реализован не полностью. Например, в США распространены только цифровые водительские удостоверения. Власти пока не стремятся переходить на цифровизацию остальных документов из-за рисков утечек данных.