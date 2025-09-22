На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
QR-код вместо паспорта: где его будут принимать и обязательно ли его получать

Минцифры: QR-код из «Госуслуг» можно будет использовать наравне с паспортом
KateV28/Shutterstock/FOTODOM
Правительство определило случаи, в которых можно использовать QR-код вместо общегражданского российского паспорта. Скоро его можно будет предъявлять в магазинах для подтверждения возраста и на почте, а затем — в банках и МФЦ. Как будет работать эта система, что нужно для получения QR-кода и заменит ли он полностью бумажный паспорт — в материале «Газеты.Ru».

QR-код вместо паспорта: как это работает Как сгенерировать QR-код Обязательно ли пользоваться QR-кодом Цифровой ID в мессенджере Max Где еще есть цифровые паспорта

QR-код вместо паспорта: как это работает

Россияне скоро смогут официально использовать вместо бумажного паспорта QR-код. Он представляет собой электронный ID с зашифрованными персональными данными гражданина. Сгенерировать его можно в сервисе «ГосДоки» в «Госуслугах», который уже сегодня позволяет управлять цифровыми копиями документов.

QR-код не придет полностью на смену обычному паспорту. Во всяком случае, пока. Как сообщило Минцифры, российское правительство подписало распоряжение, в котором определило случаи, когда можно предъявить цифровой документ вместо бумажного.

QR-коды планируется вводить в два этапа

На первом их начнут принимать:

  • кинотеатры, музеи и так далее — при проходе на мероприятия с возрастным ограничением;
  • офисные центры с пропускной системой — для идентификации личности;
  • магазины — при покупке товаров с возрастным ограничением 18+;
  • почта — при отправке или получении заказных писем.

close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Проверяющему будут доступны только данные, которые ему необходимы. Например, в кинотеатре билетер увидит только ваше фото и сведения о возрасте. Информация о выдаче паспорта, месте прописки и другие персональные данные останутся доступными только владельцу документа.

По мере того как учреждения и организации будут подключаться к системе «ГосДоки», перечень мест, принимающих цифровые документы, будет расширяться.

На втором этапе QR-коды начнут принимать:

  • организации финансового рынка (банки, страховые компании, пенсионный фонд и др.);
  • МФЦ — для получения некоторых госуслуг;
  • салоны сотовых операторов;
  • частные медицинские организации;
  • отели и гостиницы — для заселения.

Во всех перечисленных выше случаях QR-код при предъявлении будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный документ.

Когда это заработает

В Минцифры не назвали конкретной даты начала первого этапа введения заменяющих паспорта QR-кодов. В своем сообщении от 22 сентября министерство лишь сообщило, что их начнут принимать «скоро».

Как сгенерировать QR-код

Чтобы получить персональный QR-код и воспользоваться им вместо паспорта, нужно:

  • войти в приложение «Госуслуги»;
  • перейти во вкладку «Документы» и выбрать нужный документ в верхней части экрана «Для предъявления». Если паспорта там нет, нажать «Все» для отображения полного списка;
  • нажать на кнопку «Предъявить данные» в нижней части экрана;
  • предъявить созданный системой QR-код по месту требования.

close
Павел Бедняков/РИА Новости

Обязательно ли пользоваться QR-кодом

В Минцифры подчеркнули, что использование QR-кода будет добровольным. Бумажные документы, удостоверяющие личность, продолжат принимать без ограничений.

Тем, кто кому сложно дается освоение современных технологий, владельцам старых моделей телефонов, не поддерживающих приложение «Госуслуги», и жителям регионов, где есть проблемы со скоростью интернета или открытием отдельных приложений, волноваться не стоит.

Цифровой ID в мессенджере Max

Похожий функционал уже реализован в мессенджере Max. Там можно связать аккаунт со своим профилем на «Госуслугах» и подтвердить личность с помощью селфи. Внутри приложения сформируется динамический QR-код с данными паспорта пользователя. Это называется «цифровой ID», проект по его внедрению заработал в пилотном режиме.

Цифровой ID в Max не является заменой паспорта, а лишь дополнением. Например, с его помощью можно покупать товары с возрастным ограничением без бумажного документа на руках. Но принимается он только во включенных в специальный перечень организациях. Первым ретейлером, где стало возможным протестировать код, стал магазин «Магнит»: с 15 сентября технология работает в десяти магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

В целях безопасности цифровой ID будет обновляться каждые 30 секунд. Он доступен только на том устройстве, на котором создавался, сделать его скриншот невозможно. Доступ к коду необходимо подтвердить биометрическими данными — совершить вход по Face ID или по отпечатку пальца.

Где еще есть цифровые паспорта

О возможности внедрения цифрового паспорта на территории России заговорили еще в 2019 году, но сроки несколько раз менялись. В 2021-м Минцифры представило концепцию будущего цифрового паспорта в виде пластиковой карты с чипом, но проект был заморожен.

19 сентября 2023 года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о введении цифрового паспорта. В нем уточнялось, что предъявление документов, удостоверяющих личность, в электронной форме с помощью мобильного приложения «Госуслуги» будет приравнено к предоставлению паспорта.

Уже сейчас на «Госуслугах» есть возможность сгенерировать QR-код с данными основных документов. Помимо общегражданского паспорта, в списке есть:

  • полис обязательного медицинского страхования;
  • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
  • водительские права.

close
ahmad denny syahputra/Shutterstock/FOTODOM

Цифровые паспорта — не новая идея. В ряде стран такими документами активно пользуются наряду с бумажными.

  • В Дании система MitID используется для доступа к государственным услугам, интернет-банкингу и частным сервисам.
  • В Южной Корее цифровой ID необходим при операциях в мобильных приложениях банков и государственных порталов. Пользователь подтверждает личность с помощью биометрических данных.
  • В Эстонии цифровой ID действует с 2002 года. С его помощью граждане платят налоги, подписывают документы, голосуют на выборах и подают заявки на услуги.

В некоторых странах проект пока реализован не полностью. Например, в США распространены только цифровые водительские удостоверения. Власти пока не стремятся переходить на цифровизацию остальных документов из-за рисков утечек данных.

