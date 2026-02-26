На юге Украины поврежден энергообъект

В Одесской области на юге Украины поврежден энергетический объект. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Получил повреждения объект энергетики на юге региона», — написал он.

По информации украинского издания «Страна.ua», ночью в Одесской области была атакована 34-я крупная подстанция. После удара по объекту, разрушения оказались существенными, отмечает ДТЭК. После этого удара в области не осталось ни одной уцелевшей подстанции.

Также отмечалось, что после обстрела в Аккермане начались проблемы со светом, воду планируется давать по графикам.

Утром 26 февраля стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА «Герань», а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Герани» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщается в публикации.

Начиная с 4 утра, взрывы гремели в Киеве и пригороде. Под ударом ракет Х-101 оказалась подстанция Киевская-750. К тому же были поражены объекты около столицы Украины. Также ВС РФ ударили по целям в Запорожье, Виннице и в Харькове.

Ранее сообщили о новом взрыве в Запорожье.