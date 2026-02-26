Над Ираном пропал дорогой беспилотник США

Российские или китайские системы радиоэлектронной борьбы могли «посадить» американский беспилотный летательный аппарат, проводивший разведку в воздушном пространстве Ирана. Об этом сообщает портал Defence Network (DN).

Отмечается, что современный дрон исчез с радаров над Персидским заливом к югу от Исламской Республики 21 или 22 февраля после отправки сигнала бедствия. БПЛА взлетел из Абу-Даби (ОАЭ) и выполнял плановые разведывательные полеты на высоте приблизительно 10 км, когда связь с ним была потеряна.

Эксперты считают, что нарушение сигнала беспилотника перед тем, как он был сбит, могло быть вызвано средствами радиоэлектронной борьбы. Издание обращает внимание, что исчезновение американского дрона произошло в тот момент, когда напряженность между США и Ираном достигла критической точки.

В начале февраля Telegram-канал «Военная хроника» писал, что Иран, опасаясь американских ударов, прикрылся российскими комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тирада-2С».

Ранее Пентагон подтвердил, что США сбили беспилотник Ирана в Аравийском море.