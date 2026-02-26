Житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова

Гладков заявил, что опоздал на работу из-за отказа местного жителя подвезти его

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что опоздал на работу из-за того, что местный житель отказался подвезти его. Свой комментарий глава приграничного региона опубликовал в Telegram-канале.

По словам Гладкова, утром он возвращался с командировки, но поезд, на котором он ехал, сломался. Тогда губернатор попросил мужчину подкинуть его до места, где ожидала служебная машина. Однако местный житель отказался помочь губернатору.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем», — сказал Гладков.

Губернатор посчитал, что местный житель может быть чем-то обижен на него. В связи с чем Гладков решил попросить главу Яковлевского района, где произошел инцидент, съездить к мужчине и выяснить, «в чем обида».

До этого Гладков вместе с десятками человек застрял в лифте во время масштабного отключения света в Белгороде после атаки Вооруженных сил Украины. В этот момент губернатор региона направлялся на заседание оперативного штаба. Гладков отметил, что аварийные службы оперативно освободили его и других людей из лифта. На совещание глава Белгородской области успел прибыть вовремя.

Ранее белгородский губернатор сообщил об «огромных потерях» среди мирного населения в 2026 году.