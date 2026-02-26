Девятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму при падении льдины на Камчатке

На Камчатке льдина с крыши упала на девятилетнюю девочку

На Камчатке ребенок получил черепно-мозговую травму из-за упавшей с крыши льдины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Инцидент произошел 25 февраля в Петропавловске-Камчатском. С крыши дома №38 на улице Кавказской на девятилетнюю девочку упала льдина. В больнице у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Прокуратура региона организовала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство проверит, как управляющая компания соблюдает правила эксплуатации жилого фонда и обеспечивает безопасность граждан. Полиция возбудила уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре.

