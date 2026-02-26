Размер шрифта
Женившийся на юной балерине Бероев вышел из фонда Алферовой и потерял на бизнесе 1,3 млн рублей

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Егор Бероев после развода с Ксенией Алферовой покинул их совместный благотворительный фонд «Я есть!». Также, как выяснила «Газета.Ru», в 2025 году компания, в которой он является учредителем, потеряла 1,3 млн рублей.

Несмотря на расставание с Алферовой, Бероев продолжал работать вместе с бывшей женой. Еще в 2012 году актеры открыли фонд, чтобы помогать людям с синдромом Дауна и другими особенностями развития. Однако теперь Ксения Алферова является единственным руководителем организации.

У Егора Бероева после выхода из фонда осталось два бизнеса, но пока они не приносят ему прибыли. Фермерское хозяйство «Рыжевка» в 2025 году, согласно бухгалтерской отчетности, не заработало ничего, а киностудия «Кино Поле» ушла в минус на 1,3 млн рублей, из-за чего стоимость доли актера упала на 585 тысяч рублей.

На данный момент Бероев воздерживается от комментариев по поводу своей жизни. Недавно в СМИ появилась информация, что он тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Коллеги танцовщицы рассказали журналистам, что актер влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел в хореографическом колледже. Примечательно, что именно Панкратова сыграла главную роль в фильме Бероева «Кукла». Также пользователи сети отмечают, что она является копией Алферовой в молодости.

Ранее Роза Сябитова усомнилась, что новый брак Егора Бероева продлится долго.

 
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
