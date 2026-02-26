Размер шрифта
Скачок инфляции назвали главным вызовом для россиян в 2026 году

Экс-министр экономики Нечаев: инфляция – это главный вызов 2026 года для россиян
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В 2026 году очередной скачок инфляции станет главным вызовом для большинства российских семей. С учетом ожидаемого падения рубля, дефицита бюджета, санкций и колеблющихся цен на нефть побороть ее пока не удается, экономика на этом фоне постепенно «вползает» в рецессию, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

По данным Центробанка, в январе инфляция ускорилась до 6%, но жители в любом случае оценивают эти показатели в первую очередь на основе роста цен на продовольствие. Если ориентироваться на эти данные, то очевидно, что продовольственная инфляция была выше, что подтверждается результатами опроса населения ЦБ, подчеркнул эксперт.

«Все зависит от потребительской корзины каждой семьи. Последние данные опроса показали, что в среднем домохозяйства оценивают инфляцию в 13,7%, — отметил он . — Любопытно, что семьи с высоким доходом оценивают инфляцию выше. Для значительной части населения инфляция – это главный вызов года, так как высокий рост цен, глобально, большим вызовом является тот факт, что экономика вползает в рецессию».

Снижаться разогнавшаяся инфляция в ближайшее время не будет, так как этому препятствует целый ряд факторов, считает Нечаев. В частности, в январе скачок спровоцировало повышение налогов, в дальнейшем же все будет зависеть от макроэкономической ситуации. В том числе бюджет может не справиться с дефицитом, а это, свою очередь, обеспечит высокие проинфляционные факторы. Сюда же можно отнести колебания курса рубля, падение цен на нефть, а также санкции, из-за которых теряются доходы от экспорта, пояснил экономист.

Что касается решения ЦБ о постепенном снижении ключевой ставки, то оно больше политическое, чем экономическое, считает эксперт. По его прогнозу, регулятор продолжит этот тренд, но ставка останется в пределах двузначных показателей.

До этого в ЦБ заявили, что разовые факторы роста инфляции, зафиксированные в начале года, будут вскоре исчерпаны. Там также объяснили всплеск инфляции в январе ростом НДС до 22%, а также отметили, что в дальнейшем темпы роста потребительских цен должны начать замедляться.

В Минэкономразвития ранее оценили влияние налоговых изменений на инфляцию в России.

 
