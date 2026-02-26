Размер шрифта
Премьера Венгрии обвинили в провоцировании самого серьезного кризиса в Евросоюзе

Politico: ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Украине
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал один из худших кризисов внутри Евросоюза (ЕС), выступив против плана Брюсселя по предоставлению многомиллиардного кредита Украине. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что лидеры стран ЕС ищут способы «обеспечить Орбану победу», которая позволит ему отказаться от блокирования финансирования Украины. Утверждается, что «победа» может быть достигнута в форме обещания возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

До этого Орбан призвал Украину немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба».

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Украина остановила транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл шансы на запуск «Дружбы» без электричества Словакии.

 
