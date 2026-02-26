Потерпевший по делу Гуфа попросил прекратить уголовное дело

Потерпевший по делу рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) попросил прекратить уголовное дело о грабеже в связи с примирением сторон. Об этом сообщают «Известия».

Ущерб артиста перед потерпевшим, утверждает последний, заглажен. Суд ходатайство отклонил и в прекращении дела отказал.

Накануне прокурор запросил для Гуфа и второго фигуранта по делу о грабеже Геворка Саруханяна по два года колонии условно. Обвинение также попросило суд переквалифицировать статью о грабеже на самоуправство. До этого следствие полагало, что в ходе конфликта в бане в октябре 2024 года Гуф совершил кражу iPhone у представителя Росгвардии, который прибыл для урегулирования беспорядков, но в результате вступил в ссору с артистом. В ходе инцидента рэпер также нанес ему два удара по лицу.

Ранее Гуф дал милостыню перед судом.