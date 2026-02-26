Размер шрифта
Юрист рассказала, куда обращаться при захвате парковочного места во дворе

Юрист Асанова: за самовольный захват общей парковки во дворе грозит штраф
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Самовольный «захват» общего парковочного места во дворе многоквартирного дома является незаконным и может обернуться штрафом. Об этом РИАМО рассказала юрист по гражданским делам, член ассоциации юристов России Карина Асанова.

Специалист отметила, что изначально необходимо попробовать урегулировать спор из-за самовольного бронирования общего парковочного места с помощью диалога. Если нарушитель не осознает незаконность собственных действий, следует спокойно объяснить ему, что дворовая территория является общей, поэтому ни у кого нет права занимать ее в одностороннем порядке.

Однако, по словам юриста, если диалог не принес нужного результата, стоит направить письменное обращение в управляющую организацию, контролирующую использование общего имущества. Необходимо указать точный адрес и объяснить причину конфликта, а также приложить фотографии, которые подтверждают факт захвата парковочного места.

«Самовольное бронирование общего парковочного места является незаконным. В соответствии со ст.7.1 КоАП РФ штраф за самовольное занятие земельного участка, к которому также относится и «самозахват» парковочных мест во дворах жилых домов, составляет от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц, от 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юрлиц», — отметила эксперт.

Член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров до этого предупреждал, что жителям многоквартирных домов могут выписать административный штраф размером до 5 тысяч рублей за нарушения правил парковки во дворах. Так, по его словам, водителя оштрафуют на 1 тысячу рублей за парковку на тротуаре.

Ранее россиянам дали советы, как не получить штраф за парковку у дома.

 
