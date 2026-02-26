Размер шрифта
Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории

Пашинян: Армения не откажется от присутствия 102-й российской военной базы
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Армения не планирует отказываться от присутствия на своей территории российской 102-й военной базы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе официального визита в Польшу, передает «Интерфакс».

Упоминаемая база расположена в городе Гюмри на севере республики.

Политик напомнил, что Армения и Россия — партнеры с тесными экономическими и политическими связями. По его словам, республика заморозила членство в ОДКБ, но отношения между Ереваном и Москвой находятся на этапе трансформации. «

«Мы решительны и хотели бы развивать сотрудничество с РФ, но факт в том, что эти отношения меняются по ряду факторов», — сказал Пашинян.

Он также отметил, что роль президента Российской Федерации Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года была решающей, договоренность о перемирии впоследствии превратилась в декларацию о мире, которая была подписана Ереваном и Баку в Вашингтоне в августе 2025 года.

