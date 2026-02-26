Появилось фото с прощания с сотрудником ДПС, погибшим при подрыве смертника у вокзала

В Москве проходит прощание с погибшим при взрыве у вокзала инспектором ДПС

В Москве проходит прощание со старшим лейтенантом Денисом Братущенко, который погиб при взрыве у Савеловского вокзала. Кадры с траурной церемонии публикует Telegram-канал 112.

Инспектор погиб при исполнении служебных обязанностей. Автомобиль, рядом с которым находился сотрудник ГАИ вместе с коллегами, был взорван террористом-смертником.

Денис Братущенко пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. Ему было 34 года, у мужчины остались жена и двое детей. Проститься со старшим лейтенантом пришли близкие и коллеги. На прощании в том числе присутствовал начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

Взрыв у Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным Следственного комитета России, причиной стал самоподрыв террориста-смертника. В результате двух инспекторов ДПС госпитализировали, еще один сотрудник ГАИ и сам подрывник скончались на месте происшествия.

Как сообщил 25 февраля Telegram-канал Mash, один из полицейских, пострадавших при взрыве, пережил операцию. Сейчас состояние мужчины оценивают как стабильно тяжелое. Специалисты удалили крупные осколки. Пациенту предстоит еще одна операция, но ее проведут, когда состояние улучшится. Второй раненый идет на поправку, уточнили в публикации.

Ранее стала известна мечта террориста-смертника, устроившего взрыв у Савеловского вокзала.