Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Появилось фото с прощания с сотрудником ДПС, погибшим при подрыве смертника у вокзала

В Москве проходит прощание с погибшим при взрыве у вокзала инспектором ДПС
Кристина Соловьёва/РИА Новости

В Москве проходит прощание со старшим лейтенантом Денисом Братущенко, который погиб при взрыве у Савеловского вокзала. Кадры с траурной церемонии публикует Telegram-канал 112.

Инспектор погиб при исполнении служебных обязанностей. Автомобиль, рядом с которым находился сотрудник ГАИ вместе с коллегами, был взорван террористом-смертником.

Денис Братущенко пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. Ему было 34 года, у мужчины остались жена и двое детей. Проститься со старшим лейтенантом пришли близкие и коллеги. На прощании в том числе присутствовал начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов.

Взрыв у Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на 24 февраля. По данным Следственного комитета России, причиной стал самоподрыв террориста-смертника. В результате двух инспекторов ДПС госпитализировали, еще один сотрудник ГАИ и сам подрывник скончались на месте происшествия.

Как сообщил 25 февраля Telegram-канал Mash, один из полицейских, пострадавших при взрыве, пережил операцию. Сейчас состояние мужчины оценивают как стабильно тяжелое. Специалисты удалили крупные осколки. Пациенту предстоит еще одна операция, но ее проведут, когда состояние улучшится. Второй раненый идет на поправку, уточнили в публикации.

Ранее стала известна мечта террориста-смертника, устроившего взрыв у Савеловского вокзала.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!