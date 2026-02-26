В Южной Корее 20-летняя серийная убийца стала звездой соцсетей из-за внешности

В Южной Корее задержали 20-летнюю девушку по фамилии Ким по подозрению в серии убийств. Как сообщило издание Mothership, ее жертвами стали как минимум двое мужчин.

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по 9 февраля текущего года девушка дала трем мужчинам в мотеле средства от похмелья, куда добавила запрещенные вещества. В результате двое скончались, еще один получил серьезный урон здоровью.

Подозреваемая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве, а также нарушении закона о контроле над наркотиками. Официально личность задержанной не раскрывается. Но интернет-пользователи самостоятельно нашли ее страницу. Снимки девушки мгновенно разлетелись по сети, сделав ее знаменитой. По данным газеты The Korea Herald, число подписчиков девушки в соцсетях за короткий срок выросло более чем на 8 тыс. человек. Мужчины признаются ей в любви, заявляя, что «такая красотка» не может быть убийцей.

До этого в штате Калифорния застрелили известного астрофизика Карла Гриллмэйра. Сигнал в службу 911 поступил в 6:10 утра — сообщалось о вооруженном нападении. Прибывшие помощники шерифа обнаружили на крыльце дома 67-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Медики констатировали его смерть. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего Фредди Снайдера. Следствие не уточняет, был ли он знаком с погибшим.

