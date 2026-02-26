Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Южной Корее 20-летняя серийная убийца стала звездой соцсетей из-за внешности

Mothership: серийная убийца из Кореи набрала тысячи подписчиков после задержания
Tsuguliev/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее задержали 20-летнюю девушку по фамилии Ким по подозрению в серии убийств. Как сообщило издание Mothership, ее жертвами стали как минимум двое мужчин.

По версии следствия, в период с декабря 2025 года по 9 февраля текущего года девушка дала трем мужчинам в мотеле средства от похмелья, куда добавила запрещенные вещества. В результате двое скончались, еще один получил серьезный урон здоровью.

Подозреваемая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, убийстве, а также нарушении закона о контроле над наркотиками. Официально личность задержанной не раскрывается. Но интернет-пользователи самостоятельно нашли ее страницу. Снимки девушки мгновенно разлетелись по сети, сделав ее знаменитой. По данным газеты The Korea Herald, число подписчиков девушки в соцсетях за короткий срок выросло более чем на 8 тыс. человек. Мужчины признаются ей в любви, заявляя, что «такая красотка» не может быть убийцей.

До этого в штате Калифорния застрелили известного астрофизика Карла Гриллмэйра. Сигнал в службу 911 поступил в 6:10 утра — сообщалось о вооруженном нападении. Прибывшие помощники шерифа обнаружили на крыльце дома 67-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Медики констатировали его смерть. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего Фредди Снайдера. Следствие не уточняет, был ли он знаком с погибшим.

Ранее сообщалось, что американку, написавшую детскую книгу о горе от утраты, судят за убийство мужа.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!