Журналиста Солдатова будут заочно судить в Москве за уклонение от обязанностей иноагента

Иноагента-журналиста Солдатова будут заочно судить за уклонение от обязанностей

Журналиста и писателя Андрея Солдатова (признан в РФ иностранным агентом) заочно будут судить в Москве за уклонение от обязанностей иностранного агента и участие в нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагента Андрея Солдатова*... Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении.

До этого стало известно, что суд в Москве заочно арестовал журналиста и писателя Андрея Солдатова по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной в России нежелательной.

По данным прокуратуры, с февраля 2025 года проживающий за границей Солдатов распространяет материалы, не указывая, что они созданы иноагентом, а также участвует в деятельности нежелательной организации.

В начале ноября 2023 года министерство юстиции России внесло Солдатова в реестр иностранных агентов за распространение ложной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях.

Солдатов был главным редактором портала Agentura.ru, на котором с 2000 года освещалась деятельность российских спецслужб. Доступ к сайту был заблокирован Роскомнадзором в марте 2022 года.

Ранее российскую журналистку заочно арестовали по делу о фейках и объявили в розыск.