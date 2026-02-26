Размер шрифта
Мужчину от нападения собак спас взорвавшийся телефон в кармане

OC: в Бразилии взрыв телефона спас мужчину от нападения собак
В бразильском городе Каскавел местный житель заявил, что остался жив после нападения двух крупных собак благодаря неожиданному взрыву телефона в кармане, пишет Oddity Central.

По словам пострадавшего, он направлялся на работу, когда его атаковали животные. Мужчина рассказал, что собаки набросились внезапно, и ему пришлось отбиваться, опасаясь за свою жизнь.

Бразилец сообщил, что в ходе нападения одна из собак пыталась укусить его за ногу, однако зацепилась за мобильный телефон, находившийся в кармане шорт. В результате аккумулятор устройства взорвался. Взрыв прожег одежду и привел к образованию ожогов на ноге мужчины, но одновременно испугал животных.

По словам пострадавшего, именно это дало ему возможность вырваться и покинуть место происшествия. После этого он смог вызвать полицию. Мужчина отметил, что телефону было около 20 дней, добавив, что, несмотря на травмы, считает случившееся фактором, который помог ему спастись.

Ранее в Бразилии засняли на видео момент, как телефон загорелся в заднем кармане.

 
