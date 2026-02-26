В России оценили планы США по возможной ликвидации верховного лидера Ирана

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи со стороны США не приведет к краху государства. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Константин Сивков.

По его словам, чтобы достичь «разумных целей», которые ставят перед собой Соединенные Штаты, развернутых против Ирана сил недостаточно. В лучшем случае Вашингтон может рассчитывать на уничтожение нескольких политических фигур и ослабление власти в Тегеране, чтобы инициировать «цветную революцию».

«Но надо иметь в виду, что даже в случае ликвидации одного, двух или группы бывших руководителей, от этого не рассыплется организация, построенная по орденскому принципу. То есть они присягают на верность жесткой идее», — заявил Сивков.

По его словам, президент США Дональд Трамп сам загнал себя в сложную ситуацию, и теперь пытается из нее выйти. Вашингтон «поднял планку» в отношении Ирана, а достичь поставленных целей в конфликте будет очень трудно, отметил военный. Американский лидер начинает нагнетать обстановку в попытке оправдать удар по республике, предположил Сивков.

До этого издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями писало, что США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, если не удастся достичь согласия по вопросу ядерной программы во время предстоящих переговоров.

Ранее сообщалось, что Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США.