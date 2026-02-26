В Подмосковье предотвратили теракт

СК: в Подмосковье 8 человек готовили теракт против главы оборонного предприятия

Восемь человек, среди которых трое подростков, по заказу украинских спецслужб готовили теракт в отношении руководителя оборонного предприятия в Московской области. Об этом сообщила в интервью ТАСС официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным ведомства, в декабре 2024 года в подмосковной Коломне молодые люди, действуя по заданию куратора, за денежное вознаграждение в размере не менее 1 млн рублей собрали и попытались заложить самодельную бомбу под дно машины руководителя указанного предприятия.

В момент закладки взрывного устройства двое обвиняемых были задержаны с поличным сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Теракт удалось предотвратить.

Задержанные обвиняются в покушении на терракт путем ликвидации руководителя оборонного предприятия, а также в незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, добавила Петренко.

Ранее в Челябинске задержали молодого человека по подозрению в подготовке теракта по заказу украинской спецслужбы.