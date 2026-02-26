В Госдуме заявили, что россияне привыкли к нулям на купюрах

Деноминация рублю в России приведет лишь к удорожанию продукции и недовольству граждан, поэтому необходимости в подобной реформе сейчас нет. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Думаю, что никакого смысла в деноминации или других моментах, связанных с переформатированием купюр, на сегодня нет. Более того, это вызовет значительное раздражение у людей. Сегодня у нас все-таки цены понятные и привычные, и уменьшение каким-то образом количества нулей на купюрах приведет, может быть, только к удорожанию продукции за счет округления в большую сторону, но никакого удобства для людей такая реформа не создает, поэтому я, конечно, против любых новаций в этой сфере», — сказал он.

До этого председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в январе носит разовый характер. По ее словам, годовая инфляция в стране находится немного ниже прогнозного интервала Центробанка.

Ранее стало известно, что в Иране планируют провести деноминацию национальной валюты.