В Казахстане отменили выступление чемпиона Олимпиады

В Казахстане отменили выступление чемпиона Олимпиады-2026 Шайдорова
Ashley Landis/AP

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не примет участие в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр-2026» в Алмате из-за непредвиденной ситуации. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу арены, где планировалось выступление.

25 февраля Михаил Шайдоров не вошел в предварительную заявку участников предстоящего чемпионата мира в Праге.

Шайдоров в общей сумме за два проката набрал 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов. Серебро завоевал японский фигурист Юма Кагияма, третьим стал еще один японец Сюн Сато.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов. Позднее в Международном союзе конькобежцев снова уточнили, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата мира.

Ранее тренер Михаила Шайдорова Алексей Урманов получил в подарок квартиру.

 
