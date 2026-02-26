Размер шрифта
«Достали»: Бьянка оправдалась за скандальное видео про Mercedes

Певица Бьянка заявила, что продавший свой Mercedes экс-возлюбленный воровал у нее деньги
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осуждением ее истории про парня и Mercedes.

В «Шоу Воли» Бьянка рассказала, что бывший возлюбленный продал свой Mercedes ради съемок ее первого клипа «Были танцы». Ведущий проекта Павел Воля спросил, что произошло с этим молодым человеком сейчас. В ответ Липницкая призналась, что не знает. Она пошутила, что ей не нужен парень без машины.

«Ребят, вы чуть достали своими комментариями про парня, который продал свою машину! Бедный! Вы не представляете, сколько (плохого) он сделал мне и окружающим, сколько он врал по поводу денег», — поделилась артистка.

Бьянка добавила, что ее бывший возлюбленный воровал у нее деньги. Певица подчеркнула, что мужчина до сих пор ей должен значительную сумму средств.

«Я бы не то, чтобы машину забрал у него, я бы забрала бы у него все до последней нитки», — возмутилась исполнительница.

По словам Липницкой, в шоу она намерено подала историю так, чтобы складывалось впечатление, что певица его бросила после того, как он продал автомобиль. Артист объяснила, что до сих пор обижена на экс-возлюбленного.

«Обида, наверное, никогда не пройдет. Я с ним в жизни не буду общаться», — подчеркнула знаменитость.

Ранее Паша Техник записал фит с Бьянкой перед кончиной.

 
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
