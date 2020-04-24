В Совфеде заявили, что сроков окончания режима самоизоляции в РФ пока нет

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что о сроках окончания режима самоизоляции в России пока сказать никто не может. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, будут сниматься ограничения. Никто не может сейчас сказать, когда это будет - 5 мая, 10 мая... Нужно потерпеть», — сказала она.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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