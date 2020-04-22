В Москве остановился резкий прирост случаев заболевания коронавирусом

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В Москве наблюдается остановка ежедневного резкого прироста новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба.

По состоянию на 22 апреля, в столице диагностировали вирус у 2548 человек. Накануне число заболевших составляло 3083, 20 апреля было зафиксировано 2026 случаев. На выходных, в воскресенье, 19 апреля, число заболевших было 3570 человек, а в субботу, 18 апреля, — 2649. Также 17 апреля в Москве выявили еще 1 959 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, наблюдавшийся с начала месяца ежедневный резкий рост числа заболевших остановился за последние пять дней.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 31 981 заболевший, вылечились 2267 пациентов, скончались — 261.

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