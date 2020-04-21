СК России возбудил дело после нападения на судно с россиянами в Нигерии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12119587/AP_434177633003-pic905-895x505-56344.jpg">

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК.

Дело возбуждено по статьям о пиратстве и похищении человека, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что пираты 2 января напали на судно Ambila в Нигерии и похитили трех членов экипажа — двух россиян и одного индийца. Все трое похищенных были освобождены в результате специальной операции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Напали у берегов Нигерии: пираты похитили двоих россиян

— Похищенные в Нигерии российские моряки освобождены