СК России возбудил дело после нападения на судно с россиянами в Нигерии
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК.
Дело возбуждено по статьям о пиратстве и похищении человека, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что пираты 2 января напали на судно Ambila в Нигерии и похитили трех членов экипажа — двух россиян и одного индийца. Все трое похищенных были освобождены в результате специальной операции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Напали у берегов Нигерии: пираты похитили двоих россиян