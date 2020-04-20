Немецкий министр попросил КНР объяснить возникновение COVID

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Немецкий министр экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер обратился к китайским властям с призывом объяснить обстоятельства возникновения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, цитаты из которого транслировал телеканал n-tv.

Он отметил, что Пекин должен проявить «открытость» в вопросе происхождения вируса и вступить в быстрее вступить в международный обмен информацией по данной теме.

Кроме того, пандемию коронавируса министр назвал «мировым кризисом».

Мюллер также указал на необходимость «прояснить» теорию лабораторного происхождения заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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