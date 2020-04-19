Во Франции за сутки умерли 395 человек с COVID-19

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За минувшие 24 часа во Франции зафиксировано 395 летальных исходов от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает France Info, ссылаясь на главу генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

При этом общее число скончавшихся от COVID-19 возросло до 19 718.

До этого премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что ситуация с коронавирусом нового типа в стране улучшается.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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