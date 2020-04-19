В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово

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У жителей 61 городского округа Московской области выявили коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.

Кроме того, большое число инфицированных зафиксировано в Люберцах – 285, в Мытищах – 242, в Красногорске – 228, в Химках – 200, в Ленинском – 172, в Королеве – 142, в Балашихе – 137, Пушкине - 132, в Подольске – 130 и Раменском – 91.

Также в Подмосковье за все время было выявлено 1068 случаев заболевания у граждан из других регионов и из-за рубежа, из них 514 человек из Москвы.

По последним данным, в Московской области коронавирусом заражены 4 663 человека, 176 выздоровели, 49 скончались.

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